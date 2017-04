Door Sander van Voorst, vrijdag 14 april 2017 19:40, 0 reacties • Feedback

Ontwikkelaar iXsystems heeft bekendgemaakt dat het FreeNAS 10 Corral, dat in maart uitkwam, degradeert naar 'technology preview' en doorgaat met de ontwikkeling van versie 9.10. De nieuwe release is niet stabiel genoeg voor gebruik, aldus de organisatie.

In een aankondiging laat iXsystems weten dat de projectleider van de Corral-release recentelijk is vertrokken. Dit gegeven, samen met het feit dat veel gebruikers weer teruggingen naar eerdere versies van de software, hebben ervoor gezorgd dat de organisatie tot de huidige beslissing is gekomen. In een gepubliceerde faq meldt iXsystems dat de nadruk nu ligt op het doorontwikkelen van versie 9.10 en dat bepaalde functies uit versie 10, oftewel Corral, in deze stabiele versie zullen worden opgenomen.

Kort na de release van Corral werd duidelijk dat veel gebruikers problemen ondervonden door instabiliteit, gebrek aan vergelijkbare functionaliteit ten opzichte van de vorige versie en tegenvallende prestaties. Het ontwikkelingsteam kwam tot de conclusie dat het sneller zou zijn om versie 9.10 van nieuwe functies te voorzien dan alle problemen van versie 10 te verhelpen. Hierdoor zeggen de ontwikkelaars alsnog stabiliteit en nieuwe functionaliteit te willen bieden. Een nieuwe release, versie 9.10.3, staat momenteel gepland in mei.

Corral kwam in maart uit en bracht naast een vernieuwde interface verschillende nieuwe functies met zich mee, waaronder ondersteuning voor Docker-containers. Gebruikers kunnen de software, die sinds 2005 bestaat, gebruiken om een systeem in te richten als nas voor netwerkopslag. IXsystems levert zelf ook netwerkopslagapparatuur met de software.

Corral-interface