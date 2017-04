Door Sander van Voorst, vrijdag 14 april 2017 19:01, 2 reacties • Feedback

Apple heeft een vergunning verkregen voor het testen van zelfrijdende auto's in de Amerikaanse staat CaliforniŽ. Dat blijkt uit een wijziging op de site van de DMV. Er gaan al langer geruchten dat Apple werkt aan een zelfrijdende auto.

De wijziging op de site van de DMV van Californië toont dat Apple aan de lijst met vergunninghouders is toegevoegd. Volgens de beschrijving is het vereist om een dergelijke vergunning aan te vragen om op de openbare weg te mogen testen. Andere bedrijven op de lijst, die in totaal dertig organisaties telt, zijn bijvoorbeeld Google, Tesla, Nvidia, Bosch en BMW. Hoewel de toevoeging niet hoeft te betekenen dat Apple daadwerkelijk tests gaat uitvoeren, is het een teken dat het bedrijf zich nog bezighoudt met de techniek.

In 2015 bleek al dat Apple met de staat Californië overleg voerde over het testen van autonome voertuigen. Sindsdien kwamen er echter ook berichten naar buiten dat het bedrijf uit Cupertino zijn strategie op dit vlak aan het herzien was. Zo meldde Bloomberg in oktober dat de nadruk niet meer lag op het bouwen van een eigen auto maar op het ontwikkelen van de nodige software in samenwerking met bestaande autofabrikanten. Apple zou het team tot het einde van dit jaar hebben gegeven om de haalbaarheid van autonome voertuigen te onderzoeken.