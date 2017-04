Door Sander van Voorst, vrijdag 14 april 2017 17:51, 2 reacties • Feedback

Op de Hack in the Box-conferentie in Amsterdam sprak Tweakers met macOS-malware-expert Patrick Wardle van beveiligingsbedrijf Synack. Hij stelt dat er weinig geavanceerde macOS-malware gevonden wordt doordat de nodige antivirusproducten ontbreken.

"Op Windows zijn er een groot aantal fabrikanten actief, die naast signature-detectie ook detectie op basis van gedrag en heuristics gebruiken", stelt hij. "Daardoor, en doordat Windows meer gebruikers heeft, zijn er veel spannendere malwaresamples te vinden op Windows dan op macOS, waar fabrikanten die technieken niet toepassen. Dat systeem heeft in het verleden minder te maken gehad met malware en door het kleinere marktaandeel is het ook minder interessant voor fabrikanten en kwaadwillenden. Daardoor zijn alle samples voor mac-systemen een beetje lame."

Hij twijfelt er echter niet aan dat er wel degelijk geavanceerde macOS-malware bestaat: "Als die malware wordt gebruikt, dan maakt die waarschijnlijk gebruik van een aantal zero days." Wardle, die zich in het verleden op lekken in Windows systemen richtte als medewerker van de NSA, merkt op dat Apple zich meer kan veroorloven dan Microsoft op het gebied van beveiliging van zijn besturingssysteem. "Apple kan meer ‘draconische’ beveiligingsmaatregelen nemen, omdat het in de positie is om tegen ontwikkelaars te zeggen dat zij hun producten moeten aanpassen of anders maar een ander platform moeten zoeken. In het geval van Microsoft is dat niet zo simpel."

Wardle denkt echter niet dat Apple een verantwoordelijkheid heeft om voor aanvullende bescherming op zijn systeem te zorgen boven op zijn huidige bescherming: "Hoe het huidige systeem met Gatekeeper en Xprotect in elkaar steekt is eigenlijk vrij solide." In de toekomst ziet hij wel de mogelijkheid voor meer malware die zich op macOS-systemen richt. "MacOS is in feite een groot ongebruikt gebied voor hackers, waar nog veel te halen valt. Ik voorzie bijvoorbeeld dat populaire ransomware-varianten op den duur ook voor macs zullen uitkomen en dat meer oorspronkelijke Windows-malware wordt overgezet. Bovendien is het platform interessant voor gerichte aanvallen, bijvoorbeeld omdat de ceo van een groot bedrijf een Apple-laptop gebruikt."

Wardle verliet de NSA omdat er daar volgens hem de 'bureaucratische uitdagingen groter dan de technische uitdagingen waren'. Na zijn vertrek richtte hij zich op het besturingssysteem van Apple, omdat hij iets anders wilde doen dan Windows en omdat het de reputatie had veilig te zijn. Sindsdien houdt hij zich onder andere bezig het vinden van kwetsbaarheden. "Ik vind het liefst kwetsbaarheden die niet heel makkelijk te patchen zijn en die een fundamentele invloed op het besturingssysteem hebben", zegt hij daarover. Zo keek hij bijvoorbeeld naar de beschermingssoftware Gatekeeper en Xprotect, waarin hij verschillende kwetsbaarheden vond. Daarnaast schrijft hij zijn eigen gratis beveiligingsprogramma's voor macOS.

Wardle op Hack in the Box 2017, CC BY-ND 2.0, foto door HitB