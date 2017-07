'Oude FruitFly-malware dient tot het in de gaten houden van Mac-gebruikers'

Beveiligingsonderzoeker Patrick Wardle heeft een variant van Mac-malware gevonden, die als doel heeft om gebruikers van geïnfecteerde systemen in de gaten te houden. Het is onduidelijk wie er achter de zogenaamde FruitFly-malware zit, die al minstens vijf jaar ongedetecteerd actief is.

Wardle is niet de eerste die de malware vindt, zo meldt Motherboard. Beveiligingsbedrijf Malwarebytes heeft al eerder een variant van de kwaadaardige software ontdekt. De variant die Wardle ontdekte en onderzocht, noemt hij dan ook FluitFly 2. De malware is in Perl geschreven, een taal die voor malware 'archaïsch' is, aldus de onderzoeker. Bovendien wordt er oude code gebruikt en verwijst commentaar in de code naar ouder versies van het Apple-besturingssysteem, zoals Yosemite. Het doel van FruitFly is om gebruikers in de gaten te houden, bijvoorbeeld door toetsaanslagen, schermafbeeldingen en video's vast te leggen.

FruitFly 2 kan daarnaast ongewone acties uitvoeren als het bewegen van de cursor en het op afstand overnemen van het toetsenbord. Veel is onbekend over de malware. Zo past de kwaadaardige software niet in de standaardformules van internetcriminelen of overheden. De malware is niet bijzonder geavanceerd en past daarom niet in die laatste categorie. Volgens Wardle wekt FruitFly de indruk alsof het is geschreven door een persoon om specifieke individuen in de gaten te houden. Ook de verspreidingsmanier van de malware blijkt vooralsnog een mysterie. Ten tijde van de ontdekking van de tweede variant werd deze door geen enkele antivirussoftware ontdekt.

In de loop van zijn onderzoek kwam Wardle erachter dat de malware communiceerde met verschillende servers, waaronder een aantal back-updomeinen voor het geval dat er eentje zou uitvallen. Door een van deze domeinen te registreren, was Wardle in staat om te zien welk verkeer de malware genereert. Een bijkomstigheid was dat ook 400 andere geïnfecteerde systemen verbinding maakten met zijn server. Daarvan kwam 90 procent uit de VS en Canada. Hoewel er een aantal onderzoeksinstellingen tussen zitten, gaat het volgens Wardle voornamelijk om 'gewone mensen'. De door Malwarebytes ontdekte variant richtte zich op biomedische onderzoeksinstellingen.

De onderzoeker meldde zijn bevindingen aan de FBI en Apple was niet beschikbaar voor vragen van Motherboard. Tweakers sprak eerder met Wardle over macOS-malware. De onderzoeker is een voormalig NSA-medewerker en ontwikkelt tegenwoordig onder meer zijn eigen gratis beveiligingstools. Wardle presenteert zijn bevindingen deze week op de Black Hat-conferentie in Las Vegas.