Door Olaf van Miltenburg, maandag 8 mei 2017 07:38, 3 reacties • Feedback

Submitter: MikeyV

Hackers zijn er in geslaagd vier dagen lang een versie van HandBrake voor Mac met trojanmalware te verspreiden via de officiŽle site van de populaire videotranscoder. Dat gebeurde door een mirrordownloadserver binnen te dringen.

Wie HandBrake voor Mac tussen 2 mei 16:30 en 6 mei 13:00, Nederlandse tijd, heeft binnengehaald loopt een kans van 50 procent dat de app besmet is met de variant van de Osx.proton-trojan, waarschuwen de makers van de software op hun site.

Het advies aan gebruikers is om de sha1/sha256-hash te verifiëren voor ze de app installeren. Wie de app in de betreffende periode heeft binnengehaald en al heeft geïnstalleerd, kan detecteren of een besmetting heeft plaatsgevonden aan de aanwezigheid van een 'Activity_agent'-proces in de Activity Monitor, de naam 'activity agent.app in ~/Library/RenderFiles/ en het plist-bestand '~/Library/LaunchAgents/fr.handbrake.activity_agent.plist'. Het team van Handbrake geeft instructies hoe de malware handmatig is te verwijderen.

Hackers verkrijgen beheerdersrechten op machines door gedupeerden in te lagen loggen met een nep-authenticatievenster, schrijft Objective-see. Eerder dit jaar verkochten malwaremakers een variant van Proton. Daaruit bleek dat de malware onder andere toetsaanslagen kan bijhouden, screenshots kan maken, ssh/vnc-verbindingen kan opzetten en op de achtergrond updates over-the-air kan krijgen.

Apple heeft inmiddels een XProtect-handtekening uitgebracht om nieuwe infecties te voorkomen.