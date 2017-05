Door Bauke Schievink, zondag 7 mei 2017 12:50, 9 reacties • Feedback

Submitter: tinzarian

Er zijn afbeeldingen opgedoken van wat vermoedelijk de HTC U 11 moet worden. Van de smartphone zijn renders gevonden die de behuizing van alle kanten laat zien. Waarschijnlijk kondigt HTC de U 11 nog deze maand aan.

De renders zijn gepubliceerd door 91 Mobiles, in samenwerking met Onleaks. Laatstgenoemde is vaker een van de eersten die zijn handen weet te leggen op afbeeldingen van onuitgebrachte smartphones. Op de renders zijn alle kanten van de vermoedelijke U 11 te zien, en valt onder meer op dat het toestel erg dunne schermranden lijkt te krijgen.

Verder is te zien dat HTC geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting heeft ingebouwd, en dat de vingerafdrukscanner zich aan de voorkant bevindt. Verder is er zoals verwacht een usb-c-aansluiting. Op de achterkant is een vermoedelijke Ultrapixel-camera te vinden boven het HTC-logo.

Eerder kwamen er al specificaties naar buiten van de nieuwe HTC-smartphone. Zo werd er in geruchten gesproken over aanraakgevoelige zijkanten om het toestel te bedienen door te knijpen. Verder zou de behuizing van de U 11 bestand moeten zijn tegen water, en heeft het daarvoor een ip57-rating gekregen. Het is voor het eerst dat HTC een high-end smartphone voor de westerse markt deze bescherming meegeeft.

De 5,5"-lcd heeft naar verwachting een resolutie van 2560x1440 pixels en in de behuizing zou een Qualcomm Snapdragon 835-soc zijn werk doen. De accucapaciteit zou 3000mAh worden, met 4GB of 6GB ram, afhankelijk van het type. Opslaggeheugen zou 64GB of 128GB worden.