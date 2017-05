Door Joris Jansen, maandag 15 mei 2017 21:22, 38 reacties • Feedback

De HTC U 11, die op 16 mei wordt aangekondigd, zal volgens uitgelekte specificaties waarschijnlijk geen 3,5mm-koptelefoonaansluiting hebben. Eerder bleek het ontbreken van deze aansluiting ook al uit gepubliceerde afbeeldingen van de nieuwe telefoon.

De specificaties, die onder meer zijn gepubliceerd door Onleaks en Mobilescout maken bij het connectiviteitsonderdeel melding van de aanwezigheid van een usb type-c-aansluiting. Er wordt geen melding gemaakt van een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. Eerder uitgebrachte renders toonden ook al dat de telefoon vermoedelijk alleen een usb type-c-aansluiting zal krijgen.

De 5,5"-lcd van de HTC U 11 heeft volgens de specificaties een resolutie van 2560x1440 pixels en in de behuizing zou een Qualcomm Snapdragon 835-soc zijn werk doen. De accucapaciteit bedraagt 3000mAh, met 4GB of 6GB ram, afhankelijk van het type. Opslaggeheugen zou 64GB of 128GB worden. Een vingerafdrukscanner zou ook zijn inbegrepen; deze bevindt zich waarschijnlijk aan de voorkant.

Het eerdere gerucht dat de HTC U 11 waterbestendig zou zijn, wordt door de vermoedelijke specificaties bevestigd. Een Chinese site had een vermoedelijk 'box shot' gepubliceerd waaruit zou blijken dat het toestel waterbestendig is met een ip57-rating. De nu uitgebrachte specificaties maken melding van een ip67-rating. Het is voor het eerst dat HTC een high-end smartphone voor de westerse markt deze bescherming meegeeft.

Het toestel heeft volgens de gegevens een twaalfmegapixelcamera aan de achterkant met een lens met een diafragma van f/1.7, waarbij de sensor een pixelgrootte heeft van 1,4μm. Video's kunnen in 4k-resolutie worden opgenomen. Daarnaast is er een slow motion-functie waarbij er opnames met maximaal 120 beelden per seconden mogelijk zijn, al moet de resolutie dan worden teruggebracht naar 1080p. De camera aan de voorkant heeft een maximale resolutie van zestien megapixel.

Gelekte hands-on video van de HTC U 11