Door Sander van Voorst, dinsdag 16 mei 2017 07:24, 154 reacties • Feedback

Disney-ceo Bob Iger heeft laten weten dat criminelen het bedrijf onder druk zetten om losgeld te betalen. Zij dreigen om een film van de studio online te zetten, als betaling uitblijft. Mogelijk gaat het om de film Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales.

De site Hollywood Reporter schrijft dat Iger maandag in een bijeenkomst in New York heeft laten weten dat Disney weigert om het losgeld te betalen. Hij maakte zelf de titel van de film niet bekend. De informatie dat het gaat om de meest recente 'Pirates'-film is afkomstig van de site Deadline, die zich beroept op eigen bronnen. Disney maakte bekend dat het samenwerkt met de FBI om erachter te komen wie verantwoordelijk is voor de diefstal.

De criminelen zouden dreigen om stukken van de film online te zetten, als Disney besluit om het losgeld niet te betalen. Zij willen volgens het bedrijf eerst vijf minuten aan filmmateriaal online zetten, waarna stukken van twintig minuten volgen. Het is niet bekend welk bedrag er wordt gevraagd, volgens de studio gaat het om een 'enorm bedrag' in bitcoin.

Recentelijk waren dieven al in staat om het vijfde seizoen van de Netflix-serie Orange Is The New Black te stelen. In dat geval eisten zij eveneens losgeld. Uiteindelijk zetten zij het volledige seizoen online, nadat zij eerst een enkele aflevering hadden geüpload. De verantwoordelijke groep, die zichzelf TheDarkOverlord noemt, zei toen in het bezit te zijn van meer filmmateriaal zonder in te gaan op de precieze titels.