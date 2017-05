Door Joris Jansen, vrijdag 26 mei 2017 10:23, 25 reacties • Feedback

Disney-ceo Bog Iger heeft gezegd dat zijn bedrijf bij zijn weten niet is gehackt. Hij heeft in een gesprek met Yahoo! Finance wel bevestigd dat er gedreigd werd met het stelen van een film door middel van een hack.

Volgens de directeur van Disney werd de dreiging wel serieus genomen, maar heeft Disney niet gereageerd op de manier zoals de criminelen hadden geëist. Iger zegt dat Disney niet gelooft dat het dreigement echt was en meldt dat er niets is gebeurd.

Vorige week maakte Iger bekend dat Disney door criminelen onder druk werd gezet om losgeld te betalen. Zij zouden een aankomende bioscoopfilm van de studio hebben buitgemaakt, waarbij ze dreigden delen van de film online te zetten als betaling uitbleef. Iger zou hebben geweigerd losgeld te betalen.

Volgens enkele bronnen ging het om de film Pirates of the Carribbean: Dead Men Tell No Tales, welke met de afwijkende ondertitel Salazar's Revenge sinds woensdag in de Belgische en sinds donderdag in de Nederlandse bioscopen draait.

Recentelijk waren dieven in staat om het vijfde seizoen van de Netflix-serie Orange Is The New Black te stelen. In dat geval eisten zij eveneens losgeld. Uiteindelijk zetten zij tien episodes van de serie online, nadat zij eerst een enkele aflevering hadden geüpload. De verantwoordelijke groep, die zichzelf TheDarkOverlord noemt, zei toen in het bezit te zijn van meer filmmateriaal zonder in te gaan op de precieze titels.