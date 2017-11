Disney: videostreamingdienst wordt aanzienlijk goedkoper dan Netflix

Disney gaat zijn nog te lanceren videostreamingdienst een lagere prijs geven dan concurrent Netflix. Daarbij geeft het bedrijf wel toe dat dit deels komt omdat er bij de lancering minder content op te vinden zal zijn.

Dat zei Disney-ceo Robert A. Iger tijdens een teleconferentie over de meest recente kwartaalcijfers. Zijn bedrijf is van plan om een eigen videostreamingdienst te openen in 2019, waar onder andere Disney-films en content van de verscheidene Disney-kanalen en -franchises zijn te zien. Alhoewel er nog geen maandbedrag is bekendgemaakt, moet de prijs aanzienlijk lager zijn dan de kosten voor een Netflix-abonnement. Waarschijnlijk wil Disney zo proberen om klanten van Netflix af te snoepen. Ook wil Disney korting geven aan mensen die zijn pretparken bezoeken, of lid zijn van een van de clubs.

Overigens is een van de redenen voor de lagere prijs dat de Disney-streamingdienst bij de lancering minder content zal hebben dan Netflix. Hoeveel er precies op te zien zal zijn is echter nog niet duidelijk, en het is de bedoeling dat de videodienst op termijn verder wordt opgevuld.

Disney maakte onlangs bekend dat het zijn content in de Verenigde Staten van Netflix af gaat halen, ten faveure van zijn eigen streamingdienst. Vanwege bestaande afspraken blijft de content nog wel tot 2019 op Netflix staan, waarna Disney zijn eigen dienst kan openen.