'Kans op toegang tot account door phishing is groter dan bij uitgelekte logins'

Onderzoekers van Google hebben samen met wetenschappers gekeken naar het uitlekken van login-gegevens door phishing, gehackte databases of keyloggers. Logins die via phishing zijn verkregen, leveren het grootste risico op voor gebruikers.

De auteurs schrijven aan de hand van een case study met Google-accounts dat 7 procent van de slachtoffers in een gehackte database hun Google-wachtwoord langs die weg prijsgeven. Dat percentage stijgt naar 12 procent bij keyloggers en naar 25 procent bij phishing. Daar komt bij dat de criminelen achter phishing en keyloggers in de meeste gevallen het ip-adres van de gebruiker registreren om gebruik van de gegevens te vergemakkelijken. Het onderzoek duurde een jaar en liep tot maart van dit jaar.

Om het onderzoek uit te voeren, maakten de auteurs van het recentelijk gepubliceerde paper gebruik van een dataset van 788.000 logins die zijn verkregen door keyloggers, 12,4 miljoen logins door phishing en 1,9 miljard logins afkomstig uit gehackte databases. Ze verkregen de dataset door een geautomatiseerde tool te bouwen die op en en gesloten forums in de gaten hield, naast zogenaamde paste sites en zoekopdrachten.

Methode voor het verzamelen van uitgelekte logindatabases

De logins voor phishing werden in kaart gebracht door een dataset van een anonieme bron te gebruiken met ongeveer 10.000 phishing kits en en 3,8 miljoen slachtoffers van deze kits. Die php- en html-kits gebruiken een bepaald e-mailadres om buitgemaakte logins naartoe te sturen. Door deze te analyseren en dit soort e-mails automatisch te flaggen, konden de onderzoekers tot de in totaal 12,4 miljoen berichten komen die buitgemaakte gegevens bevatten.

Methode voor het verzamelen van gegevens over phishing kits en keyloggers

Uit het onderzoek blijkt verder dat de phishing kits met de meeste slachtoffers zich voordoen als loginportalen van Yahoo, Hotmail of Gmail. Daarop volgen kits die zich richten op een werkgerelateerde login-omgeving. Daaronder staan weer opslagdiensten als Dropbox en Google Drive. Een andere bevinding was dat de zogenaamde exfiltration points, oftewel de e-mailadressen waar de gestolen gegevens naartoe werden gestuurd, in het geval van phishing kits en keyloggers het vaakst voor het laatst vanuit Nigeria waren benaderd. De VS scoort ook hoog in beide categorieën.

Slachtoffers in verschillende categorieën