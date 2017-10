Belgisch Centrum voor Cybersecurity vraagt om phishingmails voor analyse

Het Belgische Centrum voor Cybersecurity roept mensen op om e-mails waarvan ze denken dat het om phishing gaat op te sturen. Het wil de mails vervolgens analyseren en daarmee een waarschuwingssysteem opzetten.

Volgens CCB-directeur Miguel de Bruycker worden de ingestuurde berichten door zijn organisatie met behulp van software geanalyseerd. Op die manier wil het centrum bijvoorbeeld kwaadaardige links en bijlagen detecteren. Welk systeem het centrum daarvoor gebruikt, komt niet naar voren. Kwaadaardige links komen vervolgens op een zwarte lijst, zodat grote browsers gebruikers daarvoor kunnen waarschuwen. Of hiervoor het door Google in 2007 geïntroduceerde Safe Browsing wordt gebruikt, is onduidelijk. Ook deelt de overheidsinstantie de gegevens met antivirusbedrijven.

Het CCB organiseert de campagne samen met de Cyber Security Coalition vanwege een Europese beveiligingsmaand. Het doel is om internetgebruikers te informeren over phishing, waarmee criminelen vaak uit zijn op inlog- en betaalgegevens door het versturen van e-mails die doorgaans het uiterlijk hebben van bedrijfsmails. Ontvanger van dat soort mails kunnen ze opsturen naar verdacht@safeonweb.be en ze vervolgens verwijderen, zo luidt de oproep. Er heeft het CCB een 'phishingtest' in het leven geroepen.