Communicatiedienst Slack wil vanaf 2018 gebruik van Europese servers aanbieden

Slack-ceo Stewart Butterfield heeft bekendgemaakt dat de dienst vanaf 2018 aan gebruikers de mogelijkheid wil bieden om gegevens op te slaan in Europa in plaats van in de VS. Daarmee wil de dienst meer Europese klanten aantrekken.

De beslissing zou voortkomen uit de wens van veel klanten, meldt Heise op basis van uitspraken van Butterfield tegenover het Duitse persbureau DPA. Het aanbod moet vanaf 25 mei beschikbaar zijn. Dat is ook de dag waarop de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht wordt, die een Europees stelsel aan privacyregels introduceert. Volgens Slack moet zijn aanbod vanaf dat tijdstip dan ook aan de nieuwe regels voldoen.

Slack is niet het enige bedrijf dat aanbod naar Europa verplaatst. Zo zei concurrent Microsoft eind 2015 dat er datacentra in Duitsland komen. In het geval van Microsoft was het zo dat de rekencentra onder een nieuw bedrijf ondergebracht zouden worden, om ze uit handen van de Amerikaanse overheid te houden. Op welke manier Slack zijn aanbod inricht, is vooralsnog niet duidelijk.

De communicatiedienst zou inmiddels ongeveer zes miljoen dagelijkse gebruikers hebben, waarvan de helft zich buiten de VS bevindt. Eerder deze maand haalde Slack een investering van 250 miljoen dollar op, waarmee investeerders de waarde van de applicatie inschatten op 5,1 miljard dollar. De investering was onder meer afkomstig van het Japanse SoftBank. Microsoft heeft in antwoord op Slack eerder dit jaar zijn Teams-chatdienst breed beschikbaar gemaakt.