Amazon Web Services heeft een eigen zakelijke communicatiedienst uitgebracht. De dienst draagt de naam Chime en laat gebruikers deelnemen aan gesprekken en vergaderingen, bijvoorbeeld via videogesprekken. Er bestaat een gratis versie naast de betaalde varianten.

In de aankondiging schrijft Amazon dat er versies van de software zijn voor Android, iOS en desktopsystemen als macOS en Windows. Op de downloadpagina is geen Linux-versie te vinden. Naast de gebruikelijke functies van een zakelijke communicatiedienst, biedt Chime onder andere de mogelijkheid om een oproep te ontvangen bij de start van een vergadering. Daardoor moet het eenvoudiger zijn om aan een gesprek deel te nemen.

Er zijn verschillende opties voor gebruikers. Zo is het mogelijk om gebruik te maken van de gratis 'Basic'-versie, die chat-, audio- en videogesprekken toelaat voor maximaal twee deelnemers. De 'Plus'-versie kost 2,50 dollar per gebruiker per maand en voegt ondersteuning voor schermdelen en remote desktop-functies toe. De 'Pro'-variant heeft een prijs van 15 dollar en breidt het aantal deelnemers uit naar maximaal honderd, naast andere aanvullende functies als het opnemen van vergaderingen.

Amazon gaat met zijn dienst de concurrentie aan met andere zakelijke communicatiediensten als Skype for business, WebEx van Cisco en Slack, dat sinds eind vorig jaar een videochatfunctie heeft.