Exclusieve releases voor streamingdiensten zijn op lange termijn 'nooit goed' voor de muziekindustrie. Dat zei Apple-topman Eddy Cue in een interview. Als een artiest muziek exclusief uitbrengt op een streamingdienst, is dat voor promotie op de korte termijn, aldus de topman.

Voor op de korte termijn zorgen exclusieve releases echter wel voor groei van muziekabonnementsdiensten als Apple Music, zei Cue in het interview op het podium van Code Media, een evenement van techsite Recode.

Die groei is volgens Cue nodig, omdat wereldwijd nog geen honderd miljoen mensen een abonnement hebben op een streamingdienst, terwijl er 'miljarden' mensen zijn die vaak naar muziek luisteren. Apple wil zelf ook groeien met zijn dienst Apple Music. Het aantal abonnees is nu 'ver boven twintig miljoen', maar Cue zegt dat de elektronicamaker 'niet tevreden' is met het aantal klanten voor zijn streamingdienst.

Exclusieve releases voor streamingdiensten staan al enige tijd ter discussie, omdat fans van artiesten moeten uitzoeken via welk platform hun artiest te beluisteren is. Zo heeft Apple exclusieve projecten gedaan met Chance the Rapper en Drake, terwijl Beyonce's album Lemonade bijvoorbeeld alleen via concurrent Tidal te beluisteren is.