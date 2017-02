Door Sander van Voorst, dinsdag 14 februari 2017 07:32, 70 reacties • Feedback

Twee Amerikaanse senatoren hebben in een gezamenlijke brief om opheldering gevraagd rond de veiligheid van de smartphone die president Trump gebruikt. Zij reageren daarmee op berichten dat de president nog steeds van een onbeveiligd Android-toestel gebruik zou maken.

In de brief stellen zij een aantal vragen en doen zij het verzoek om een schriftelijk antwoord op de vraag of Trump een beveiligd toestel heeft ontvangen en of hij dat daadwerkelijk gebruikt. Daarnaast willen zij weten welke maatregelen DISA , een onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Defensie, heeft genomen om beleid op te stellen rond de veiligheid van het toestel. Zij willen uiterlijk 9 maart antwoord op hun vragen ontvangen.

De senatoren, Claire McCaskill en Tom Carper, zijn volgens The Verge allebei lid van de Homeland Security Committee, die onder andere toezicht houdt op de binnenlandse veiligheid. In de brief refereren zij naar berichten in de Amerikaanse media, waarin wordt vermeldt dat de president nog steeds van een 'oud en onbeveiligd Android-toestel' gebruikmaakt. De brief maakt geen melding van het soort toestel.

Zij vermelden de beveiligingsrisico's van het gebruik van een verouderde Android-telefoon, zoals de mogelijkheid dat een aanvaller zich toegang verschaft tot de camera of de microfoon. Daarnaast is er toegang mogelijk tot andere informatie, waaronder berichten en e-mails, aldus de senatoren. Daarom zou het gebruik van het verouderde toestel een bedreiging voor de nationale veiligheid zijn.

Mocht de president inderdaad gebruikmaken van een telefoon met een verouderde Android-versie, zijn er talrijke mogelijkheden om het toestel binnen te dringen. Het patchniveau van een verouderde versie maakt het systeem kwetsbaar voor in de tussentijd aan het licht gekomen kwetsbaarheden.