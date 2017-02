Door Emile Witteman, maandag 13 februari 2017 22:05, 41 reacties • Feedback

Een handleiding voor ontwikkelaars van de Nintendo Switch met daarin een volledige lijst met specificaties van de console is online verschenen. De specificaties wijzen op een quadcore-arm-processor met Nvidia Maxwell-gpu en 4GB ram.

De handleiding is gedeeld op Reddit en bestaat uit drie delen. Het eerste deel gaat over de mogelijkheden en hardware van de console, het tweede deel over het gebruik van de sdk en het derde over de software van de console. Vermoedelijk gaat het om een oude versie van de handleiding, aangezien de console wordt benoemd met zijn werktitel 'NX'.

In de specificaties is te zien dat de console beschikt over een soc die gebaseerd is op de Nvidia Tegra X1, die vier Cortex A57-cores heeft die op maximaal 2GHz kunnen draaien. Gameontwikkelaars krijgen toegang tot slechts drie van die cores. De gpu is gebaseerd op Nvidia's Maxwell-architectuur, beschikt over 256 cuda-cores en kan op maximaal 1GHz draaien. De kloksnelheden die daadwerkelijk voor games beschikbaar zijn, worden nog niet gedeeld, maar slechts gemarkeerd met een 'nog niet besloten'-tag. De specificaties bevestigen de geruchten dat de Switch draait op Nvidia's oudere Maxwell-architectuur, in tegenstelling tot het nieuwere Pascal.

De console beschikt over 4GB lpddr4-ram, waarvan minstens 3,25GB beschikbaar is voor gameontwikkelaars. Er is 32GB aan opslagruimte, die uitgebreid kan worden met een micro-sdxc-kaartje. Spelcardridges kunnen maximaal 32GB groot zijn. De console beschikt over 5GHz wifi, maar kan ook met behulp van een usb-dongel met een kabel op het internet worden aangesloten. Verdere connectiviteit bestaat uit bluetooth 4.0, usb 2.0 en usb 3.0. De accu heeft een capaciteit van 4310mAh.

Naast de hardwarespecificaties zijn er in de handleiding ook een groot aantal afbeeldingen van de gebruikersinterface te zien. De afbeeldingen tonen versimpelde versies van pagina's over games, instellingenmenu's en het schermtoetsenbord. Ook is een afbeelding te zien van een app waarmee ouders het speelgedrag van hun kinderen kunnen bepalen.

Nintendo brengt de Switch op 3 maart uit voor 299 dollar. De console wordt regiovrij en krijgt een online dienst waarvoor na een proefperiode betaald dient te worden.

Item Hardwarespecificaties Functionaliteit beschikbaar vanuit applicatie Processor Vier ARM Cortex-A57 cores, maximaal 2 GHz

L2 cache, 2 MB

64-bit ARMv8

Crypto-extensie ingeschakeld Drie cores

(Kloksnelheid nog niet besloten) Gpu Nvidia tweede generatie Maxwell-architectuur

256 cuda-cores, maximaal 1 GHz

1024 FLOPS/cyclus

Texture: 16 pixels/cyclus

Fill: 14.4 pixels/cyclus Nog niet besloten Videodecoder H.265 (3840×2160 60 fps)

H.264 (3840×2160 60 fps)

VP9 (3840×2160 60 fps)

VP8 (3840×2160 60 fps)

Mpeg4 (1920×1080 120 fps)

Mpeg2 (3840×2160 60 fps) Alleen ondersteuning voor H.264, VP9 en VP8. Geheugen Capaciteit: 4GB

Bandbreedte: 25,6GB/s

Vram: Gedeeld Capaciteit: 3,25GB

(Nog niet besloten, deze capaciteit moet uiteindelijk beschikbaar zijn) Opslag Capaciteit: 32 GB, Maximale doorvoersnelheid: 400 MB/s Ruimte voor opslag van spelvoortgang. (Ook de locatie waar applicaties worden geïnstalleerd.) Sd-kaart Ondersteunt micro-sd-, -sdhc- en -sdxc-kaarten Uitgeschakeld (Ondersteuning voor het direct lezen en schrijven voor ontwikkelaarsmogelijkheden is gepland.) Draadloze lan IEEE 802.11 a/b/g/n/ac Geen beperkingen. Bedrade lan Usb-verbinding, 1 gigabit/s Geen beperkingen. Bluetooth Bluetooth 4.0 + LE Uitgeschakeld Usb Usb 2.0 en 3.0 Uitgeschakeld Video-output 60 fps, bij maximaal 1920×1080 pixels

Of 30 fps bij 3840×2160 pixels 60 fps, bij maximaal 1920×1080 pixels Audio-output Maximaal 192 kHz, 24-bit, 7.1 kanalen Maximaal 48 kHz, 16-bit, 5.1 kanalen Ingebouwde display 6.2" ips-lcd, 1280×720 pixels Geen beperkingen. Ingebouwde luidsprekers Stereo

48 kHz, 16 bit, 2 kanalen Geen beperkingen. Ingebouwd touchscreen Capacitieve methode, 10-puntsmultitouch, 1280x720 punten Kan bij de 15 punten bij de randen geen waardes krijgen. Ingebouwde helderheidssensor - Uitgeschakeld

De hardwarespecificaties van de Switch zoals benoemd in de handleiding