Apple is tijdelijk gestopt met het leveren van de LG UltraFine 5K Display om technische problemen met de monitor op te lossen. De monitor kampt met verschillende problemen, die voornamelijk voor lijken te komen wanneer hij in de buurt van een router staat.

Een redacteur van BusinessInsider heeft contact opgenomen met een medewerker van Apple, die bevestigde dat de leveringen van de monitor opgeschort zijn vanwege een hardwareprobleem. De monitoren worden nog wel getoond in Apple Stores, maar het personeel zou geïnstrueerd om de monitoren niet te verkopen. Op de webwinkel van Apple staat dat de geschatte levertijd vijf tot zes weken is.

De LG UltraFine 5K Display is al enige tijd in het nieuws, omdat de de monitor zou kampen met allerlei problemen. Het opvallendste probleem is dat hij minder goed lijkt te werken wanneer hij in de buurt van een wifi-antenne staat, zoals die in een draadloze router.

LG heeft aangegeven dat het een oplossing voor het probleem heeft gevonden, door betere bescherming tegen elektronische interferentie in te bouwen. Vermoedelijk komt de verkoop van de monitoren weer op gang wanneer de nieuwe exemplaren beschikbaar zijn.

Het LG UltraFine 5K-display is op de Apple-website te koop voor 1049 euro. Dit is echter een tijdelijke aanbieding; vanaf 31 maart wordt de prijs verhoogd naar 1399 euro. Er is ook een 4k-variant met een formaat van 21,5 inch beschikbaar die minder problemen lijkt te hebben. Deze variant heeft een tijdelijke prijs van 561 euro en kost vanaf 31 maart 749 euro. Hij heeft een levertijd van één à twee weken.