Razer heeft zijn 14"-laptops een upgrade gegeven met een Intel Core i7-7700HQ-processor en de toegevoegde optie van een 4k-touchscherm. Verder is de laptop voorzien van sneller geheugen, dat op 2400MHz draait.

De laptop is in de meeste opzichten identiek aan zijn voorganger. Hij wordt geleverd met een Nvidia GeForce GTX 1060-gpu met 6GB ram, maximaal 1TB aan opslagcapaciteit op de pcie-ssd en 16GB ddr4-ram. De ram draaide in de 2016-versie van de Blade op 2133MHz. Ook de aansluitmogelijkheden zijn hetzelfde gebleven. Er is een thunderbolt 3-aansluiting, drie usb 3.0-poorten, hdmi en een 3,5mm-audioaansluiting.

Standaard wordt de Razer Blade geleverd met een mat 1080p-scherm met ips-technologie. Bij de 2017-versie is het mogelijk om de laptop uit te rusten met een touchscherm met een resolutie van 3840x2160 pixels. De processor, die in de 2016-versie was een Core i7-6700HQ was, is vervangen door een 7700HQ, die op een iets hogere kloksnelheid draait.

Razer geeft aan dat de laptop per direct in Noord Amerika en Europa beschikbaar is, maar in de Europese onlinewinkel van Razer is hij nog niet te vinden. Het bedrijf vraagt 2149 euro voor het basismodel van de laptop.