Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 16:29, 33 reacties • Feedback

Razer heeft een nieuwe versie van zijn Blade Stealth-laptop aangekondigd. In het nieuwe model zit een 13,3"-scherm met een resolutie van 3200x1800 pixels. De behuizing is niet groter dan die van de bestaande versies, die 12,5"-schermen hebben.

Razer kondigde de dunne laptop aan tijdens de E3-gamebeurs. Net als in de bestaande Blade Stealth-modellen met 12,5"-scherm is de nieuwe 13,3"-uitvoering 13,1mm dun. De breedte en diepte van de laptop zijn ondanks het grotere scherm niet veranderd; het nieuwe model heeft dan ook dunnere schermranden. De 13,3"-versie is met een gewicht van 1,33kg iets zwaarder dan de 12,5"-versies, die 1,29kg wegen volgens de specificaties.

Het 13,3"-paneel is een IGZO-model van Sharp en het betreft een touchscreen. Volgens de fabrikant kan het scherm honderd procent van de srgb-kleurruimte weergeven. Razer levert de laptop met een Core i7-7500U-processor, een zuinige 15W-dualcore met vier threads. De kloksnelheid is 2,7GHz met een turboboost naar maximaal 3,5GHz.

Opslag is er in de vorm van pci-e-ssd's van 256GB, 512GB of 1TB. Er is 16GB lpddr3-geheugen aanwezig in alle uitvoeringen. Razer geeft kopers van het nieuwe model in de VS en Canada ook de keus uit een uitvoering in gunmetal grey. Bij deze variant is het Razer-logo uitgevoerd in dezelfde neutrale kleur als de aluminium behuizing. Daarmee is die uitvoering veel minder opvallend dan de andere Razer Blade Stealth-laptops, die een felgroen logo hebben.

In de VS kost het 13,3"-model met 256GB-ssd 1400 dollar. De duurste versie met 1TB kost 2000 dollar. De laptops komen in eerste instantie in juni op de markt in de VS, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Wereldwijd moeten de vernieuwde Razer Blade Stealth-modellen in juli te koop zijn. Euroadviesprijzen zijn niet bekendgemaakt.