Door Willem de Moor, donderdag 5 januari 2017 16:19

Razer heeft op de CES zijn nieuwste laptopconcept laten zien, een project dat de codenaam Project Valerie draagt. Het prototype van de laptop beschikt over drie volwaardige 17,3"-schermen met 4k-resolutie. Het geheel is minder dan 4cm dik.

De drie displays van de laptop schuiven automatisch open wanneer het mechanisme daarvoor geactiveerd wordt. Ondanks dat er in het middelste scherm twee extra schermen verborgen zijn, is de hele laptop slechts 38mm dik. Voor de benodigde stevigheid is de laptop uit een enkel stuk aluminium gefreesd en weegt hij 5,4 kilogram. Elk scherm heeft een beelddiagonaal van 17,3 inch en een resolutie van 3840 bij 2160 pixels. De drie 4k-schermen ondersteunen Nvidia's G-sync, maken van Igzo-technologie gebruik en zijn in staat de volledige Adobe rgb-kleurruimte te tonen en bieden een kijkhoek van 180 graden.

Het laptopdeel van Project Valerie is opgebouwd rond een Razer Blade Pro, die over een quadcore-processor en een GTX 1080-videokaart beschikt. Die videokaart is over het algemeen niet snel genoeg om games te draaien op 4k-schermen en het is dan ook onduidelijk of die enkele gpu in het uiteindelijke product ook gebruikt zal worden. Het getoonde prototype heeft een low-profile-toetsenbord met mechanische toetsen en rgb-verlichting.

Het is overigens niet voor het eerst dan een laptop een extra scherm krijgt; eerder probeerde Lenovo dat met de W700ds en waren er de gScreen SpaceBook en Kohjinsha DZ. De Project Valerie-laptop is volgens Razer wel de eerste laptop met drie schermen.