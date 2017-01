Door Mark Hendrikman, zaterdag 14 januari 2017 12:46, 15 reacties • Feedback

Submitter: Speedway4

Op de Chinese online marktplaats Taobao werd een van de Razer Valerie-prototypes aangeboden. Twee exemplaren van de laptops met drie 4k-schermen werden vorige week tijdens de CES gestolen van Razer.

De Taobao-pagina lijkt inmiddels weer offline te zijn, waarschijnlijk omdat gestolen goederen niet zomaar online aangeboden kunnen worden. Screenshots van de advertentie zijn wel verschenen op het Chinese sociale netwerk Weibo. Daarop valt te zien dat de verkoper 150.000 Chinese Yuan vraagt voor het prototype, omgerekend ongeveer 20.500 euro. De laptop zou ergens op het Chinese vasteland zijn, schrijft Wccftech.

Hoewel er een kans bestaat dat de afbeelding van de laptop nep is, kan in ieder geval gesteld worden dat de omgeving waarin het prototype staat er anders uitziet dan de omgeving waarin het getoond werd op de CES. Op beelden van de CES stond de laptop steeds op een volledig vlakke witte of zwarte ondergrond. Hier lijkt de laptop te staan op een tafel met een kleedje eroverheen, naast wat lijkt op een aanrecht. De reflectie van dat aanrecht in het scherm geeft ook sterk de indruk dat de laptop niet achteraf in de foto geplaatst is.

Razer toonde de laptop vorige week op de CES-beurs in Las Vegas. Het apparaat heeft drie 17,3" 4k-schermen. Twee van die schermen schuiven na activatie van het mechanisme naar buiten, wat ervoor zorgt dat de laptop zijn draagbaarheid enigszins behoudt maar ook een voor een laptop buitengewoon breed landschap kan weergeven. Voor de gouden tip die leidt tot het terugvinden van de laptops looft Razer een beloning van omgerekend ongeveer 23.560 euro uit.