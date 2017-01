Door Sander van Voorst, dinsdag 10 januari 2017 07:58, 11 reacties • Feedback

Razer heeft bevestigd dat het bij de op de CES-beurs in Las Vegas gestolen prototypes gaat om twee Project Valerie-laptops gaat. De fabrikant introduceerde deze systemen met drie schermen tijdens het evenement en meldde maandag dat er twee prototypes waren gestolen.

In een verklaring aan Polygon schrijft het bedrijf dat de twee laptops zondag aan het einde van de middag uit de Razer-persruimte op de beursvloer zijn meegenomen. Het zegt verder dat het een beloning heeft uitgeloofd van 25.000 dollar, omgerekend ongeveer 23.560 euro, voor degene die met een tip over de identiteit van de dader komt. De inschatting van de informatie laat Razer aan de politie over.

Volgens Razer is de beloning een jaar geldig. Het bedrijf toonde de Project Valerie-laptop vorige week in het kader van de CES. De laptop is voorzien van drie 17,3"-schermen met 4k-resolutie, waarbij twee schermen aan de weerszijden van het middelste scherm naar buiten schuiven na activatie van het mechanisme. Razer meldde in eerste instantie alleen dat er prototypes waren gestolen, maar zei niet om welke modellen het precies ging.