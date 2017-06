Door Joris Jansen, woensdag 14 juni 2017 08:23, 11 reacties • Feedback

Submitter: Karizma

Razer heeft de Thresher Ultimate aankondigd. Deze draadloze gameheadset simuleert 7.1-surround en moet via het oplaadstation zonder lag werken op een afstand tot twaalf meter. Er komt een versie voor de Xbox One en een versie voor de PlayStation 4, maar beide werken ook op de pc.

De versies voor de Xbox One en de PlayStation 4 zijn identiek, op de groene en blauwe kleuraccenten na. De Thresher Ultimate wordt geleverd met een koptelefoonstandaard die tegelijk als laadstation fungeert en die direct op de Xbox One of PlayStation 4 kan worden aangesloten. Het station kan de headset in vier uur opladen.

De meeste voorgaande draadloze headsets van Razer voor de pc kunnen enkel worden opgeladen via een usb-kabel die in de pc wordt gestoken en werden geleverd met een kleine draadloze usb-adapter. De Thresher Ultimate zal door de aparte standaard een groter bereik hebben, tot een afstand van twaalf meter. Volgens de fabrikant houdt De Thresher Ultimate het zestien uur vol op een enkele acculading. De standaard brengt de draadloze verbinding tot stand via een 2,4GHz-signaal.

De Thresher Ultimate heeft 50mm-drivers en heeft knoppen op de headset om het volume aan te passen en de microfoon aan of uit te zetten. De headsets werken ook voor de pc. De oorschelpen zijn omhuld met leer en memory foam. Volgens Razer zijn er ook oorschelpen beschikbaar met speciale koelgel. De unidirectional microfoon moet betere communicatie opleveren en omgevingsgeluiden beter wegfilteren. De microfoon kan volledig worden ingeklapt. De headset weegt 408 gram.

De Tresher Ultimate gaat 250 dollar kosten en komt naar verwachting in juli op de markt.