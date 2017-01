Door Arnoud Wokke, dinsdag 31 januari 2017 07:03, 1 reactie • Feedback

Razer heeft Nextbit gekocht, de fabrikant van de vorig jaar in de Benelux uitgebrachte Nextbit Robin-smartphone. Nextbit gaat binnen Razer naar eigen zeggen door met het maken van software en hardware, maar beide bedrijven maken nog geen exacte plannen bekend.

Nextbit kondigde de overname aan op de eigen site en zegt daarbij dat het als onderdeel van Razer 'hetzelfde zal blijven doen, alleen groter en beter'. In een interview met techsite Techcrunch laat de directeur van Nextbit weten dat Razer verkoos boven andere partijen, omdat de dertig medewerkers van Nextbit na de overname bezig konden blijven met hardware en software. Daarmee hint de topman erop dat Razer een stap gaat wagen in de smartphonemarkt met de aankoop van Nextbit.

De Amerikaanse smartphonemaker bestaat een paar jaar en bracht slechts één telefoon uit. De Nextbit Robin kwam vorig jaar beschikbaar in de Benelux en is, in tegenstelling tot veel concurrenten, helemaal gebouwd van kunststof. Nextbit wilde zich ook onderscheiden met zijn webopslagdienst. De telefoon slaat apps en gegevens van apps op servers van Nextbit op en verwijdert weinig gebruikte apps als de gebruiker opslagruimte tekort komt.

Razer zal de Robin niet gaan verkopen. Nextbit heeft de telefoon uit de handel gehaald. Razer geeft klanten nog zes maanden garantie en updates zullen blijven komen tot januari 2018.

Het is de derde overname van Razer in korte tijd. De maker van gaming-accessoires nam vorig jaar THX over en het jaar ervoor kreeg het delen van Android-gameconsolemaker Ouya in handen. Hoeveel Razer betaalt voor de smartphonemaker, is onbekend.