Razer plaatst teaser voor mogelijke aankondiging smartphone

Maker van gameaccessoires Razer heeft een teaser online gezet die erop wijst dat het bedrijf zijn eerste smartphone op 1 november aankondigt. Het plaatje van de teaser toont een persoon met een smartphone in de hand.

De teaser met de slogan 'watch, listen, play' staat op de site van de fabrikant en Razer belooft dat het gaat om 'zijn grootste aankondiging' tot nu toe. De afbeelding toont een persoon die kijkt naar een scherm en in de handen is een smartphone zichtbaar. De vorm is enigszins te zien door de afbeelding op de site lichter te maken.

Het zou geen verrassing zijn als Razer op 1 november met een smartphone komt. De fabrikant nam eerder smartphonemaker Nextbit over met als doel zelf een of meerdere toestellen te maken. Nextbit maakte de Robin, een smartphone met focus op ontwerp en de functionaliteit om nauwelijks gebruikte apps op een server op te slaan om zo ruimte op de interne opslag te maken.

Er zijn geen details bekend van het product dat Razer gaat introduceren, maar een eerder gerucht wees erop dat het een toestel zou moeten worden voor gamers. Dat zou niet voor het eerst zijn: Sony Ericsson maakte in 2011 de Xperia Play met uitschuifbare gamecontrols en Nokia presenteerde dertien jaar geleden de N-Gage, een op gaming gerichte telefoon.

Als de aankondiging een smartphone is, ligt het voor de hand dat hij niet snel zal verschijnen. Het is lastig om smartphones vlak voor de aankondiging geheim te houden, omdat ze ver voor de release bij veel providers en keuringsinstanties voor keuringen. Bovendien willen veel fabrikanten dat accessoiremakers bij de release hoesjes en andere toebehoren klaar hebben liggen, wat vereist dat ook zij over details van aankomende smartphones moeten beschikken.