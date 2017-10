Team uit Delft wint World Solar Challenge met Nuna9-zonneauto

Het Nuon Solar Team uit Delft heeft met zijn Nuna9-zonneauto de Challenger-klasse van de World Solar Challenge in AustraliŽ gewonnen. Het team deed vier dagen en ruim zes uur over de race van drieduizend kilometer. Dat is langer dan vorig jaar, door nieuwe regels.

Het winnende team schrijft dat op de laatste racedag de voorsprong op de concurrerende teams verder werd uitgebouwd. De maximumsnelheid van 110km/u werd daarbij aangetikt. Daardoor finishte de Nuna9 ruimschoots voor de zonneauto's van de teams uit de VS, België en Japan. De Red Shift-auto van het team van Universiteit Twente kreeg woensdag een tijdstraf van een halfuur en zakte daardoor naar de vijfde plaats.

De gemiddelde snelheid van het winnende team kwam uit op 81,2 kilometer per uur. Bij de vorige race, twee jaar geleden, was dat nog 91,8 kilometer per uur. De nieuwe spelregels bepaalden dat teams minder zonnepanelen mochten gebruiken. Ook moest een koelsysteem ingebouwd worden en was het niet meer toegestaan om het voertuig actief te besproeien met gedemineraliseerd water. Met dergelijke regels wil de organisatie innovatie bij de zonnewagens bevorderen.

Het Nuon Solar Team begon de race afgelopen zondag na de kwalificatie op de vierde plaats. Op de tweede racedag kreeg het team te maken met een afgebroken onderdeel van de wielophanging, maar dat kon snel gerepareerd worden. Tijdens de derde en vierde racedag maakte het team het verschil, toen er donkere wolken verschenen en een harde wind opstak. Volgens aerodynamicus Jasper Hemmes van het team kon de Nuna9 ook toen veel snelheid maken, omdat de zonneauto licht en gestroomlijnd is: "We werden als het ware vooruit gezogen door de wind, dankzij ons aerodynamische ontwerp."

De auto's in de Challenger-klasse bieden plaats aan alleen de bestuurder. De race om de Cruiser-klasse, met zonneauto's die plaats bieden aan vijf personen, is nog in volle gang. Morgen is de finish in die klasse en de Stella Vie van TU Eindhoven gaat daar aan kop. Bij deze klasse gaat het niet om snelheid maar krijgen teams een efficiëntiescore. Het Eindhovense teams staat op een score van 80, terwijl de nummer twee nu een score van 31,5 heeft.

Sinds het jaar 2001 hebben Nederlandse teams op twee edities na in alle edities van de World Solar Challenge gewonnen. De wedstrijd wordt om het jaar gehouden. Bij de vorige editie in 2015 won het team uit Eindhoven de Cruiser-klasse en ging TU Delft ervandoor met de winst in de Challenger-race.