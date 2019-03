Solar Team Twente gebruikt efficiëntere zonnepanelen bij nieuwe zonneauto

Het Solar Team Twente heeft het ontwerp van de nieuwe zonneauto Red E onthuld voor de Challenger-klasse van de World Solar Challenge in oktober. Voornaamste wijziging is het type zonnepaneel; dit jaar gebruikt het team GaAs-zonnepanelen in plaats van siliciumpanelen.

Volgens het team is het GaAs -zonnecel op dit moment de meest efficiënte soort. Die efficiëntiewinst heeft echter wel een prijs, want waar de regelementen van de World Solar Challenge een maximum van 4m² aan siliciumpanelen toestaan, ligt de limiet bij de GaAs-panelen op 2,64m². Daardoor is de Red E ook meteen de kleinste auto die het team tot nu toe heeft ontwikkeld, zo schrijft Solar Team Twente.

"Toch zijn de panelen zodanig efficiënt en is de aerodynamica van een hoger niveau waardoor dit beter is", zegt Jasper de Groote tegen Tweakers. Volgens De Groote liep dezelfde discussie tussen de GaAs- of siliciumpanelen ook al bij de vorige race in 2017. "Toen twijfelden we nog of deze panelen wel beter zijn. Nu hebben we echter ander rekenwerk kunnen toepassen, waardoor we er zeker van zijn. Daarom dat we de panelen nu toepassen."

Hoeveel kleiner de auto is in vergelijking met voorgaande jaren wil het team nog niet verklappen. Ook blijven specificaties over bijvoorbeeld de motor of de panelen vooralsnog geheim. "Maar we hebben er wel het volste vertrouwen in. We zijn klaar voor de wedstrijd en om voor de winst te gaan."

De kleinere auto leverde het team echter wel een probleem op. Hoewel het team voor iedere race de mechanische en elektronische onderdelen verder ontwikkelt, was er de angst dat de onderdelen dit jaar niet klein genoeg gemaakt konden worden voor de kleine auto. "Maar uiteindelijk hebben we toch een ontwerp gerealiseerd waarbij dit is gelukt", zegt mechanicus Evert van der Hoek in het nieuwsbericht.

Hoewel het team nog maar weinig prijs wil geven over de nieuwe auto, gaan ze wel veel verklappen over een eerdere zonnewagen. Via een openbare, online cursus worden de technieken en werkprocessen van Red One, de zonneauto voor de 2015-editie, gedeeld.

"Er doen namelijk dertig teams mee aan de challenge, hiermee willen wij de andere teams kunnen helpen", zegt De Groote. "Zo kunnen we samen innoveren en werken aan een betere zonneauto. Ze krijgen een kijkje in onze werkwijze en kunnen dat misschien meenemen naar hun eigen voertuig. We willen het ook op een vrij laagdrempelige manier opschrijven zodat mensen met minder technische kennis het ook kunnen begrijpen. Het wordt een beetje een 'zonneauto bouwen voor dummy's'." De cursus 'How to build a solar car' is vanaf de zomer te volgen via FutureLearn.

De Bridgestone World Solar Challenge wordt dit jaar van 13 tot 20 oktober gehouden. Deelnemende teams beginnen in het Australische Darwin en rijden drieduizend kilometer naar het zuidelijk gelegen Adelaide. Met de Red E doet het Solar Team Twente mee in de Challenger klasse, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk die drieduizend kilometer te rijden.