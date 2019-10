Zonneauto van Solar Team Twente heeft beschadigd en minder efficiënt zonnepaneel

De studenten van Solar Team Twente, die binnen twee weken in Australië meedoen aan de World Solar Challenge, hebben een beschadiging aan het zonnepaneel van hun zonneauto ontdekt. Die leidt tot een verminderde efficiëntie.

Volgens het team zal de beschadiging van negatieve invloed zijn op de prestaties tijdens de race. "Ons zonnepaneel heeft de beste cellen die er zijn, maar door de beschadiging kunnen we niet meer het optimale uit die cellen halen. We krijgen nu minder energie-inkomsten door de zon. De plek die beschadigd is, is een van de meest optimale locaties van het paneel. De gehavende module ligt aan de achterkant van de zonneauto, een deel waar juist veel zonlicht op valt”, zegt elektrotechnicus Rob Kräwinkel.

De schade op het zonnepaneel betreft specifiek het beschermende laminaat, waarmee de zonnecellen zijn ingepakt. Naast bescherming biedt dit laminaat ook een hogere energieopbrengst. De oorzaak van de schade wordt nog onderzocht. "Om te voorkomen dat de schade erger wordt, doen we er op het moment alles aan om erachter te komen hoe de module beschadigd is en wat de gevolgen ervan zijn", zegt Kräwinkel. Het team kan op dit moment nog niet zeggen met hoeveel procent de efficiëntie van het zonnepaneel is afgenomen en in hoeverre er nog het een en ander kan worden hersteld.

Olivier Berghuis, de teamleader van het Solar Team Twente uit 2017, laat aan Tweakers weten dat de schade in Australië is ontstaan en pas vanochtend is ontdekt. Het team is al een tijdje in Australië aan het testen. Sybren Wubs, de technisch manager van het huidige team, zegt dat die tests erg goed verliepen en dat tijdens die sessies niets afwijkends werd opgemerkt. Hij spreekt van een 'totaal onverwachte tegenslag' die de prestaties van de auto zal beïnvloeden.

Zoals diverse teams maakt ook Solar Team Twente gebruik van triple-junction-cellen, waarvoor volgens de regels maximaal een oppervlakte van 2,64m² mag worden gebruikt. Dat betekent dat de zonnecellen gebruik kunnen maken van licht met drie verschillende golflengten, wat moet leiden tot een hogere energieopbrengst. Dit zijn hoogwaardige en heel kwetsbare zonnecellen, die na elke racedag zorgvuldig moeten worden schoongemaakt.

Solar Team Twente presenteerde zijn zonneauto in juni en zal op 13 oktober meedoen aan de snelste Challenger-klasse, waarbij het de bedoeling is om zo snel mogelijk die drieduizend kilometer door de Australische outback af te leggen.