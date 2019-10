Nieuwe versie Bitlocker negeert hardwarematige encryptie op ssd's

De nieuwe versie van Windows 10 vertrouwt in de toekomst niet meer standaard de hardware-based encryptie van ssd's. Bitlocker accepteert in de standaardinstellingen niet langer de hardwarematige versleuteling in de schijven.

De veranderingen zitten in update KB4516071 van Windows 10. Daarin wordt niet specifiek beschreven wat de reden voor de aanpassing is. In beveiligingskringen wordt echter gespeculeerd dat het komt doordat ssd-fabrikanten de beveiliging van hun schijven niet goed op orde hebben. Daardoor zou het mogelijk zijn de schijfencryptie relatief eenvoudig te omzeilen. Vorig jaar omzeilden onderzoekers van de Radboud Universiteit bijvoorbeeld die encryptie. Microsoft wil de beveiliging nu zelf overnemen.

Hoewel Bitlocker standaard in Windows 10 Pro zit, werkt dat op voorgaande versies van het besturingssysteem niet standaard als een ssd hardwarematig versleuteld is. Met de nieuwe update negeert Bitlocker die encryptie en versleutelt het die schijf standaard softwarematig.

Dat zou mogelijk zijn doordat moderne pc's inmiddels genoeg cpu-snelheid hebben om zulke softwarematige versleuteling snel uit te voeren zonder dat de computer daarmee traag wordt. Gebruikers die van hardware- naar software-encryptie willen gaan op hun schijf, zullen die eerst moeten ontsleutelen en dan opnieuw versleutelen. Ook kunnen gebruikers nog steeds hardware-encryptie instellen als ze dat willen; het is alleen de standaardinstelling die Microsoft nu wijzigt.