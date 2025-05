'Windows 11 Pro-schijfversleuteling kan ssd-prestaties 45 procent vertragen'

De BitLocker-schijfversleuteling, die enkel beschikbaar is voor Windows 11 Pro-systemen en daarbij vaak standaard geactiveerd is, kan de ssd-prestaties met wel 45 procent verlagen. Dat stelt Tom's Hardware op basis van eigen tests.

Voor zijn resultaten heeft Tom's Hardware drie scenario's getest: zonder BitLocker-encryptie, met BitLockers softwareversleuteling, die standaard ingeschakeld is in Windows 11 Pro, en met BitLockers hardwareversleuteling. Hierbij werd onder meer gekeken naar de schrijf- en leessnelheid, en de mate van latency. Bij de softwarematige versleuteling van de schijf waren de gemeten ssd-prestaties in de PCMark 10-benchmarks gemiddeld twintig procent lager in vergelijking met de prestaties bij hardware-encryptie en geen schijfversleuteling. Bij de willekeurige leestest van CrystalDiskMark 8 werd een soortgelijk prestatieverschil gemeten, maar bij de willekeurige schrijftest presteerde de softwareversleuteling zelfs 45 procent slechter.

Ook bij de DiskBench- en Atto Disk-benchmarks werden significant lagere ssd-prestaties gemeten. In vrijwel alle gevallen presteerde de ssd bij hardware-encryptie echter ongeveer even goed als wanneer de schijfencryptie volledig is uitgeschakeld. De tests zijn uitgevoerd met een Samsung 990 Pro-ssd van 4TB, met een Intel Core i9-12900K en 32GB aan DDR4-werkgeheugen.

Microsoft gebruikt standaard de softwarematige BitLocker-schijfencryptie, nadat het bedrijf in 2019 besloot om de hardware-encryptie voortaan in Windows te negeren en de schijf softwarematig te versleutelen. De techgigant heeft daar vermoedelijk voor gekozen omdat ssd-fabrikanten de beveiliging van hun schijven niet goed op orde zouden hebben. Daardoor zou het mogelijk zijn de schijfencryptie relatief eenvoudig te omzeilen. Door de schijfencryptie op softwareniveau uit te voeren, heeft Microsoft zelf de controle over de beveiliging.

Wel moet de processor hiermee de hele schijf ontsleutelen en dan opnieuw versleutelen. Microsoft stelde toen dat moderne pc's inmiddels genoeg cpu-snelheid hebben om zulke softwarematige versleuteling snel uit te voeren zonder dat de computer daarmee traag wordt, maar volgens Tom's Hardware blijkt dat dus niet helemaal het geval. Als gebruikers de hardware-encryptie willen instellen, moeten ze Windows 11 Pro volledig opnieuw installeren en met behulp van de tool Rufus ervoor zorgen dat tijdens de installatie de softwarematige versleuteling niet automatisch weer geactiveerd wordt. Overigens is het ook mogelijk om de schijfencryptie met een opdrachtprompt volledig uit te schakelen.