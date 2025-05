Remedy maakt systeemeisen Alan Wake 2 bekend: RTX 4080 voor 4k met raytracing

Remedy Entertainment heeft de systeemeisen voor de pc-versie van Alan Wake 2 bekendgemaakt. Om de game in 4k met 60fps te spelen, met raytracing en pathtracing ingeschakeld, is een GeForce RTX 4080 vereist. Ook wordt voor elke instelling DLSS 3 of FSR2 aangeraden.

Remedy noemt de systeemvereisten in een post op X. Voor alle settings is minimaal 16GB aan werkgeheugen en 90GB aan ssd-opslag vereist. Ook moet er voor iedere versie een AI-upscalingtechniek gebruikt worden om de vermelde prestaties te behalen. De minimale vereisten om 1080p en 30fps te behalen, zijn een GeForce RTX 2060- of Radeon RX 6600-videokaart, een Intel i5-7600K of soortgelijke cpu van AMD en DLSS 3 of FSR2 op de instelling Quality.

Om de game op 1080p-resolutie met 60fps te draaien, zonder raytracing, wordt een RTX 3070 of Radeon RX 6700 XT aangeraden met 8GB aan vram en een AMD Ryzen 7 3700X-cpu of een equivalent van Intel. Als gebruikers wél raytracing willen, is voor dezelfde kwaliteit een RTX 4070, 12GB aan vram en AMD Ryzen 7 3700X-processor of een Intel-equivalent vereist.

Alan Wake II komt op 27 oktober uit voor Windows, Xbox Series en PlayStation 5. Op Windows is de game exclusief voor de Epic Games Store. Het spel, een third-person shooter en een survival-horrorgame, verschijnt dertien jaar na het origineel.