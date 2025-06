Stemacteur: Alan Wake 2 komt in oktober uit

Alan Wake 2 komt volgens stemacteur Matthew Poretta, die Alan Wake speelt, ergens in oktober van dit jaar uit. De game zou nog volop in productie zijn. Vooralsnog heeft ontwikkelaar Remedy Entertainment geen officiële releasedatum voor de game bekendgemaakt.

Volgens Matthew Poretta wordt er intern daarentegen wel gesproken over een releasedatum in oktober, zo zegt hij vermoedelijk per ongeluk in de Monsters, Madness, and Magic-podcast, aldus The Verge. Vanaf 16.39 zegt hij: "Ik werk nu aan [Alan Wake 2] en de game moet in oktober uitkomen. We zitten midden in de ontwikkeling. Ik was onlangs in Finland, daar komt het bedrijf [Remedy Entertainment] vandaan." Verderop in de podcast zegt Poretta nog: "Alan Wake 2 wordt heel erg goed. De game is moeilijk en eng." Als de interviewer een vervolgvraag stelt over het spel, zegt de stemacteur dat hij vanwege een nda niets meer kan onthullen.

Alan Wake 2 werd eind 2021 aangekondigd voor de pc, PlayStation 5 en Xbox Series X en S. Het vervolg op de verhalende thriller uit 2010 krijgt volgens Remedy meer invloeden uit het survivalhorrorgenre. Als Poretta inderdaad accurate informatie deelde tijdens de podcast, zou een release op of rondom Halloween een logisch moment kunnen zijn.

Matthew Poretta vertolkte in 2010 voor het eerst het titulaire personage Alan Wake. Ook in de spin-off Alan Wake's American Nightmare en de aankomende volledige sequel Alan Wake 2 spreekt Poretta de stem in van de geteisterde novellist.