Ontwikkel- en marketingkosten Alan Wake Remastered zijn nog niet terugverdiend

Remedy heeft nog geen royaltyinkomsten ontvangen voor Alan Wake Remastered. Volgens de Finse ontwikkelaar heeft uitgever Epic Games Publishing de kosten voor de ontwikkeling en marketing nog niet terugverdiend. De game kwam ruim zeven maanden geleden uit.

Alan Wake Remastered verscheen vorig jaar in oktober in de Epic Games Store en voor PlayStation- en Xbox-consoles. Hoeveel exemplaren van de game er zijn verkocht, is niet bekendgemaakt, maar uitgever Epic Games Publishing heeft de gemaakte kosten er nog niet uitgehaald, blijkt uit het jaarverslag van Remedy.

Welke afspraken er precies gemaakt zijn tussen Remedy en Epic, is niet bekend. De bewoording wijst erop dat Epic de kosten voor de ontwikkeling en marketing heeft betaald en dat de Finse ontwikkelaar daarna een deel van de eventuele winst krijgt in de vorm van royalty's. Alan Wake Remastered komt dit najaar ook nog naar de Nintendo Switch.

Remedy meldt in zijn jaarverslag dat de ontwikkeling van Alan Wake 2 in de productiefase is. Er moet nog veel werk verzet worden, maar de game begint 'in veel gebieden' complete vormen aan te nemen. De game moet in 2023 uitkomen. Een exacte datum is nog niet bekendgemaakt.

De free-to-play game met codenaam Vanguard, waar Remedy samen met Tencent aan werkt, heeft volgens de studio goede progressie gemaakt sinds het vorige kwartaal. De game is nog wel in de proof-of-conceptfase.

Datzelfde geldt voor Condor. Dat is de codenaam voor een toekomstige game die een spin-off is van Control. Daarnaast werkt Remedy aan Heron, 'een grotere Control-game'. Die titel is nog in de conceptfase. Al deze games worden gemaakt met de eigen Northlight-engine van Remedy.

Remedy had in het afgelopen boekjaar een omzet van 12,7 miljoen euro. Dat was 55,9 procent meer dan een jaar eerder. De studio verwacht tussen 2023 en 2025 diverse grote games uit te brengen, die de 'inkomstenstroom' in de komende jaren moeten verbreden.