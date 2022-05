Nederlands kabinet komt voor eind juni met plan voor algoritmetoezichthouder

De Nederlandse staatssecretaris voor Digitalisering Alexandra van Huffelen komt voor eind juni met een plan voor de algoritmetoezichthouder. Eerder bleek al dat die er zou komen, maar de exacte uitwerking ontbreekt nog.

Van Huffelen zal de brieven over hoe de algoritmetoezichthouder gaat werken, voor eind juni naar de commissie Digitale Zaken van de Tweede Kamer sturen, blijkt uit de planning van de staatssecretaris. Ook komt er voor eind juni meer informatie over het register van algoritmen bij de overheid.

Het is al langer bekend dat Nederland een algoritmetoezichthouder krijgt. Dat bleek uit het regeerakkoord dat de kabinetspartijen eind vorig jaar presenteerden. Die toezichthouder moet controleren of algoritmen voldoen aan eisen op gebied van 'transparantie, discriminatie en willekeur'.

Dat de toezichthouder er komt, is niet meer vrijwillig. De Digital Services Act-wetgeving vanuit de Europese Unie gaat lidstaten verplichten zo'n toezichthouder op te richten. De Nederlandse toezichthouder zal onder de Autoriteit Persoonsgegevens vallen.

Van Huffelen sprak ook over de toezichthouder in een interview met Tweakers enkele maanden geleden. Toen zei ze: "We moeten bepalen wat die nou precies gaat doen en hoe die verschilt van de Europese waakhond, wat de verschillen zijn: wat vinden wij, wat vindt de AP? Veel van de discussie is eensluidend, andere dingen weer niet."