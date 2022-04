Van Huffelen gaat toezicht houden op ict-veiligheid en algoritmewaakhond

De nieuwe Nederlandse staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Digitalisering gaat zich onder andere bezig houden met de digitale veiligheid van de overheid, zorgen voor meer open data, en online identiteiten. Ook wordt de D66'er verantwoordelijk voor de nieuwe algoritmetoezichthouder.

Het grootste deel van Van Huffelens taken bestaan uit digitalisering, blijkt uit het takenpakket van de staatssecretaris. Dat werd maandagmiddag openbaar, kort na de beëdiging van het nieuwe kabinet. Alexandra van Huffelen van D66 wordt in dat kabinet staatssecretaris van Koninksrijksrelaties en Digitalisering. Ze komt daarmee onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties te vallen. Het is voor het eerst dat er een aparte functie in de regering komt voor dat onderwerp. Tot nu toe was nog niet bekend wat de staatssecretaris precies zou gaan doen en waarvoor zij verantwoordelijk wordt.

Van Huffelen wordt verantwoordelijk voor de 'informatiesamenleving & overheid' en Logius. Dat is de digitale dienstverlener van de Rijksoverheid. Die organisatie valt nu ook al onder het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van Huffelen gaat ook toezien op de 'digitale rijksdienst en digitale veiligheid van de overheid'.

Van Huffelen krijgt ook de verantwoordelijkheid voor verschillende onderwerpen die specifiek in het regeerakkoord zijn afgesproken. Zo wordt zij het aanspreekpunt voor de nieuwe toezichthouder op algoritmes die onderdeel wordt van de Autoriteit Persoonsgegevens. Haar rol als aanspreekpunt valt onder de brede taak van het 'borgen van transparantie en normering van algoritmes in samenleving en overheid'. Daarnaast wordt Van Huffelen verantwoordelijk voor de Basisregistratie Personen en de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, maar ook voor 'identiteit, onder andere paspoort en id-kaart'. Mogelijk verwijst dat naar de ambities van het nieuwe kabinet om een online identiteit voor burgers op te zetten, al zijn de plannen daarover nog niet verder uitgewerkt.

Van Huffelen gaat zich verder bezighouden met overheids-ict-dienstverlener SSC ICT en de informatiedienst Doc-Direkt. Daarnaast staan de thema's 'beperking regeldruk voor burgers' en 'Nederlandse digitaliseringsstrategie en normering beleid digitalisering en desinformatie' op haar agenda. Verder gaat de staatssecretaris toezien op het openbaar maken van data van de overheid. Ook die ambitie stond eerder in het regeerakkoord.

Update: in dit artikel stond eerst dat Van Huffelen mogelijk verantwoordelijk werd voor het NCSC, maar dat is niet het geval.