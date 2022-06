Tweede Kamer brengt Open Data Portaal en api's uit voor Kamerdata

De Nederlandse Tweede Kamer heeft een portaal geopend waar programmeurs api's en documentatie kunnen vinden rondom open data binnen dat instituut. De gegevens zijn via OData en SyncFeed binnen te halen.

Gebruikers die aan de slag willen met data kunnen dat zonder registratie doen. Ze kunnen terecht bij het Open Data Portaal van de Tweede Kamer. Daar kunnen ze gegevens ophalen van de Tweede Kamer, zoals wetsvoorstellen, moties, verslagen en data over de samenstelling van Kamerfracties en -commissies. Er is een informatiemodel beschikbaar met alle aspecten die te downloaden zijn. De Kamer zegt dat er 'stabiele, drempelloze toegang tot data is', die beschikbaar is, zonder dat gebruikers zich hoeven te registreren. De data kan worden gebruikt onder de Creative Commons 1.0 Universeel-licentie.

Volgens de documentatie is de data in json-formaat beschikbaar via de OData-api en in xml-formaat via de SyncFeed-api. Er is alleen data beschikbaar van de Tweede Kamer en niet van de Eerste Kamer. Het gaat niet om realtimedata, maar om neartimedata, die vertraagd kan worden als een motie nog moet worden verwerkt. Er zit geen limiet op het aantal query's dat kan worden gedaan.