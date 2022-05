Een onderzoeksgroep van TU Delft heeft een 3d-dataset en bijbehorende viewer van vrijwel alle tien miljoen gebouwen in Nederland gepubliceerd. Tweakers sprak met Ravi Peters, die het reconstructie-algoritme ontwikkelde om open data te vertalen naar 3d-modellen.

3D BAG is volgens de makers de eerste nationale open dataset van 3d-gebouwen op dit detailniveau. Niet alleen de blokstructuur van gebouwen is opgenomen, maar ook schuine dakvlakken zijn gemodelleerd. De makers noemen dat LoD 2.2, wat staat voor level of detail. Het is ook mogelijk om voor de lagere detailniveaus LoD 1.2 en LoD 1.3 te kiezen.