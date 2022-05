Samsung maakt webapp iTest die iPhone-gebruikers Android-proefervaring geeft

Samsung heeft iTest ontwikkeld, een webapp die gebruikers een proefervaring van Samsungs One UI-Androidskin moet geven. IPhone-gebruikers kunnen met de site door de thuisschermen van een Android-telefoon navigeren, naar de Galaxy Store gaan en apps openen.

ITest is geen volledige Android-omgeving, maar moet volgens Samsung het besturingssysteem nabootsen. Gebruikers moeten naar de iTest-webpagina navigeren waar ze de webapp kunnen installeren. Hierin kunnen gebruikers apps als de telefoon- en berichtenapp openen, of een cameratutorial doorlopen en in de instellingen navigeren. Gebruikers kunnen daarnaast het thema van de omgeving aanpassen.

In de app krijgen gebruikers ook neppe telefoontjes en sms-berichten, zodat mensen zien hoe zo'n sms-bericht of telefoongesprek in One UI werkt. Die gesprekken en berichten hintten daarnaast naar functies die gebruikers binnen de app kunnen gebruiken.

De site werkt alleen met iPhones; Android-telefoons van andere merken kunnen dus niet uitproberen hoe One UI werkt. Samsung adverteert de site vooralsnog alleen in Nieuw-Zeeland, maar de webapp is wel wereldwijd te gebruiken.