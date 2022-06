Samsung geeft alle Galaxy-telefoons van 2019 en nieuwer vier jaar lang updates

Samsung geeft alle Galaxy-telefoons van 2019 en nieuwer vier jaar lang beveiligingsupdates. Dat heeft de fabrikant laten weten. Daarbij gaat het ook om goedkope modellen als de A10, A20 en A30, zegt Samsung.

Het gaat hier om modellen uit 2019, 2020 en 2021, blijkt uit de lijst van Samsung. Voor toestellen uit 2018 en ouder blijft de situatie van minimaal drie jaar lang updates gehandhaafd, hoewel dure telefoons in het verleden ook vaak na die periode nog beveiligingsupdates kregen.

Dure modellen krijgen daarbij maandelijks beveiligingsupdates, terwijl dat bij goedkopere telefoons vaak eens per kwartaal is, zo staat in de huidige lijst van ondersteunde telefoons. De oudste telefoon die Samsung nu nog ondersteunt, is de bijna vier jaar oude Galaxy S8 uit maart 2017.

Samsung zegt niet waarom het de stap om alle telefoons vier jaar lang te ondersteunen juist nu zou kunnen zetten. Door de wijziging krijgt bijvoorbeeld de Galaxy A50 uit het voorjaar van 2019 minimaal updates tot het voorjaar van 2023. De stap geldt ook voor recente tablets.

Veel fabrikanten beloven een minder lange ondersteuning voor telefoons. Google, de maker van Android, levert drie jaar lang ondersteuning op zijn Pixel-telefoons. Ook veel andere fabrikanten houden het op drie jaar, terwijl sommigen hun telefoons zelfs minder lang ondersteunen, zo bleek uit een inventarisatie van Tweakers een half jaar geleden.

Samsung kondigde vorig jaar al aan dat zijn dure modellen vanaf de Galaxy S10 drie OS-upgrades zouden gaan krijgen. Dat waren er tot dan toe maximaal twee per telefoon.