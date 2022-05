Samsung stopt na vier jaar met regelmatige updates voor Galaxy S8

Samsung stopt vier jaar na de release met regelmatige updates voor de Galaxy S8. Het apparaat kreeg afgelopen jaar nog elk kwartaal een beveiligingsupdate. De eerste drie jaar kwamen de beveiligingsupdates maandelijks.

Samsung heeft de Galaxy S8 van de lijst gehaald met toestellen die regelmatige updates krijgen, schrijft Droid-Life. De S8 Active en Note8 staan er nog wel op, maar die verschenen in 2017 later in het jaar dan de reguliere Galaxy S8. De ondersteuning voor de telefoon heeft rond vier jaar geduurd. De laatste update voor de Nederlandse markt tot nog toe is volgens SamMobile voorzien van de beveiligingspatch van april 2021.

Daarmee is de ondersteuning bij benadering even lang als die van de Galaxy S7, die tot ongeveer een jaar geleden updates heeft gekregen. Inmiddels belooft Samsung voor al zijn nieuwe telefoons een ondersteuning van vier jaar. Dat is langer dan andere fabrikanten van Android-telefoons. Google belooft drie jaar upgrades en updates voor Pixel-telefoons, veel fabrikanten beloven weinig, maar komen meestal ook tot twee of drie jaar.

De Fairphone 2 uit 2015 kreeg een paar maanden geleden nog een grote upgrade. Apple ondersteunt iPhones doorgaans rond vijf jaar, maar brengt ook nadien nog fixes tegen kwetsbaarheden uit, zoals deze week nog voor de iPhone 5s en 6.

