Google Pixel 3 en 3XL krijgen begin volgend jaar laatste update

Google geeft de Pixel 3 en Pixel 3XL begin volgend jaar de laatste update. De telefoons krijgen de november-patch al niet meer en de updategarantie verliep in oktober. Daarmee heeft Google de telefoons iets meer dan drie jaar ondersteund.

Het gaat om iets dat Google aanduidt als 'sunset-update', meldt Android Police. Daarbij fixt de fabrikant nog een keer bugs en lekken voordat het de telefoons niet langer zal ondersteunen. De Pixel 3-modellen kwamen in oktober van 2018 uit. Er was vanaf het begin bekend dat Google drie jaar aan updates en upgrades zou garanderen. Er zijn twee modellen: de kleinere Pixel 3 en de grotere 3XL, die zich laat kenmerken door de grote inkeping in het scherm. Het is de enige Pixel-telefoon met inkeping in het scherm gebleven.

De nieuwere Pixel 6-telefoons krijgen vijf jaar aan updates, terwijl diverse fabrikanten voor hun telefoons inmiddels vier jaar aan beveiligingsupdates beloven. Het is onbekend waarom Google niet doorgaat met het ondersteunen van zijn Pixel 3-modellen. De ondersteuning ligt daarmee wel in lijn met die van de Pixel 2, die in december vorig jaar voor het laatst een update kreeg.

De volgende Google-telefoons die niet langer ondersteund zullen worden zijn de Pixel 3a-telefoons. Die kwamen in mei 2019 uit en zullen dus updates ontvangen tot mei 2022. Daarna is het de beurt aan de Pixel 4, die op de rol staan om eind 2022 hun laatste update te krijgen.