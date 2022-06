Google stopt met produceren van Pixel 5 en Pixel 4a 5G

Google is gestopt met het produceren van zijn Pixel 5- en Pixel 4a 5G-smartphones. Dat laat het bedrijf weten in een statement aan techwebsite The Verge. Het bedrijf introduceerde eerder deze week een Pixel 5a en komt deze herfst met een Pixel 6 en Pixel 6 Pro.

Er waren eerder al aanwijzingen dat Google de productie en verkoop van zijn Pixel 5 en 4a 5G-smartphones zou stoppen. De toestellen waren al uitverkocht in Googles eigen webwinkel in Amerika en de telefoons verdwenen ook uit de Google Fi-winkel, merkte 9to5Google eind juli op. Het bedrijf bevestigt nu aan The Verge dat de telefoons niet meer worden geproduceerd en dat momenteel enkel nog de laatste voorraden worden verkocht.

"Met onze huidige prognoses verwachten we dat de Pixel 4a (5G) en Pixel 5 in de komende weken na de lancering van de Pixel 5a (5G) uitverkocht zullen zijn in de Amerikaanse Google Store. Deze producten zullen beschikbaar blijven via sommige partners, zolang de voorraad strekt", aldus een woordvoerder van het bedrijf. De telefoons blijven op zijn minst tot eind 2023 updates ontvangen. Google stopte vorig jaar in augustus ook met de verkoop van zijn Pixel 4- en Pixel 4 XL-toestellen, bijna twee maanden voor de release van de Pixel 5 en Pixel 4a.

De Google Pixel 4a 5G werd eerder deze maand opgevolgd door de Pixel 5a 5G-smartphone, waardoor het niet verrassend is dat de productie van 4a-toestellen wordt stopgezet. Tegelijkertijd komt de Pixel 5 5G vooralsnog niet beschikbaar in Europa, terwijl dat bij de Pixel 4a-smartphones wel het geval was. Later dit jaar komt Google ook met zijn Pixel 6-smartphones, die in een hoger marktsegment zullen vallen dan de Pixel 5.