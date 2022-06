Google onthult Pixel 5a 5G met groter scherm en betere accu

Google heeft dinsdag de Pixel 5a 5G onthuld. De telefoon is de opvolger in de goedkoopste smartphonelijn van Google en volgt de Pixel 4a 5G op. De smartphone heeft een 6,34"-scherm en een 4680mAh-accu, de grootste accu in een Pixel-telefoon tot nu toe.

De smartphone was in april al indirect bevestigd door de techgigant in reactie op geruchten dat er geen Pixel 5a zou komen. Nu heeft Google de Pixel 5a 5G officieel aangekondigd. De telefoon moet 26 augustus verschijnen in de Verenigde Staten en gaat 449 dollar kosten.

De Pixel 5a 5G heeft een 6,34"-oledscherm met een verversingssnelheid van 60Hz en een resolutie van 2400x1080 pixels. Zoals te verwachten van een Pixel-telefoon draait de Pixel 5a 5G op de laatste versie van Android 11. Dit alles wordt aangedreven door een Qualcomm Snapdragon 765G-processor.

Naast het grotere scherm is ook de 4680mAh-accu opvallend. De accu is groter dan in de krachtigere Pixel 5 en Google claimt dat de batterij minstens een dag moet meegaan. Dat betekent wel dat de smartphone een iets zwaarder is dan zijn voorganger. De Pixel 5a 5G weegt 183g tegenover de 168g van de Pixel 4a 5G.

Aan de voorzijde is de Pixel 5a 5G uitgerust met een 8-megapixelcamera. Aan de achterzijde is de camera voorzien van een primaire 12-megapixelcamera en een 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens. Waarmee de geruchten van eerder deze week worden bevestigd.

Google brengt de Pixel 5a 5G alleen uit in de Verenigde Staten en in Japan. De Pixel-toestellen worden door Google doorgaans in maar weinig landen uitgebracht, maar van een Europese release is dit keer helemaal geen sprake.

Naast de Pixel 5a 5G moet er dit jaar ook de Pixel 6 en de Pixel 6 Pro nog verschijnen, met Googles eigen Tensor-soc. De twee telefoons werd begin augustus aangekondigd door Google en zullen in de herfst van dit jaar uitkomen.