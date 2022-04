Google Phone-app krijgt verificatiefunctie en komt naar meer Android-smartphones

De Phone-app van Google komt beschikbaar voor meer Android-toestellen. De app krijgt in de VS ook ondersteuning voor verified calls, een functie die inkomende gesprekken van deelnemende bedrijven verifieert. Bedrijven kunnen ook aangeven waarom ze bellen.

De Google Phone-app was voorheen alleen beschikbaar op Pixel- en Android One-apparaten, maar moet 'later deze week' beschikbaar komen op 'meer Android-toestellen', meldt Google. Tegelijkertijd voegt Google verified calls toe aan deze app, een functie die wordt gebruikt wanneer een gebruiker door een bedrijf wordt gebeld.

Die functie toont onder andere de naam en het logo van de beller. Ook toont de app de reden waarom het bedrijf belt, en een verificatiesymbool dat aangeeft dat het bedrijf is geverifieerd door Google. Om deze functie te ondersteunen, moeten bedrijven wel eerst een verificatieproces doorlopen.

De functie komt aanvankelijk uit in de VS, Mexico, Brazilië, Spanje en India. Later dit jaar volgen meer landen. Wanneer de functie naar Nederland en België komt, is niet bekend. Volgens Google moeten verified calls onder andere telefoonscams tegengaan. Ook zouden gebruikers eerder opnemen wanneer ze weten waarom een bedrijf belt.

Verified calls vergen extra stappen ten opzichte van een regulier telefoongesprek. Wanneer een deelnemend bedrijf een gebruiker wil bellen, moet het eerst gespreksdata naar de servers van Google versturen. Daaronder vallen de telefoonnummers van de gebruiker en het bedrijf, en de reden waarom het bedrijf belt. Deze gegevens worden vervolgens naar de Google Phone-app van de gebruiker verstuurd. Wanneer het bedrijf die gebruiker vervolgens belt, worden de inkomende gespreksgegevens vergeleken met de data van Google. Als deze overeenkomen, wordt het verificatiesymbool getoond. Deze verificatiegegevens worden verzonden met tls-encryptie. Google geeft aan dat het telefoonnummer van de gebruiker en de belreden 'binnen enkele minuten na verificatie' worden verwijderd van zijn servers.

De verified calls-functie. Afbeeldingen via Google