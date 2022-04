Google werkt aan tonen coronavirus-statistieken in Maps

Google Maps lijkt een functie te krijgen waarop het aantal coronagevallen per land getoond wordt, maar deze is niet officieel aangekondigd. Dat ontdekte Twitteraar en ontwikkelaar Jane Manchun Wong. Ze toont ook een voorbeeld van deze kaartlaag voor Europa.

Wanneer op de Verenigde Staten ingezoomd wordt, kan zelfs gezien worden dat de gegevens onderverdeeld worden per staat. Naast het reproductiegetal wordt ook getoond of deze een trend van stijgen of dalen vertoont in de afgelopen tijd. Waar Maps de data voor Europa vandaan haalt, vermeldt Wong niet, maar in de VS komen de cijfers van Wikipedia en The New York Times. Ook bronnen uit India worden vermeld.

Of deze functie werkelijk uitkomt en wanneer, is volstrekt onbekend. Het feit dat men moet graven in de code om dit soort zaken boven water te halen, betekent alleen dat er achter de schermen aan gewerkt wordt, maar zegt niets over vooruitgang of levensvatbaarheid. Concurrent Bing Maps heeft deze functie al wel.

Dit is niet het enige werk dat Google verricht op het gebied van het coronavirus. Het bedrijf kwam ook met een experimentele ar-app om anderhalve meter afstand te houden en heeft zijn contactonderzoek-api inmiddels in Android verwerkt. Apple heeft hetzelfde gedaan met iOS.