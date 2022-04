Nederlandse minister wil corona-app over twee weken landelijk invoeren

De Nederlandse minister Hugo de Jonge wil de corona-app CoronaMelder over ongeveer twee weken landelijk invoeren. Die invoering stond gepland voor 1 september, maar de benodigde wetgeving was toen nog niet goedgekeurd.

De Jonge mikt nu op half september. Tegen die tijd moet de wetgeving die het uitbrengen van de app mogelijk maakt van kracht zijn. Mogelijk kan dan niet iedereen die een melding krijgt van de app zich laten testen, schrijft NU.nl op basis van een debat in de Tweede Kamer woensdag. De minister zei in de Kamer dat hij niet wil dat 'we alles op alles moeten laten wachten'.

Coronamelder zou op 1 september landelijk actief moeten zijn, maar dat lukte niet. De wet waar het om gaat is de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stuurde daar een paar weken geleden een voorstel van naar de Kamer. In de tijdelijke wet staat welke waarborgen er zijn rondom de CoronaMelder-app. Zo staat erin dat de app alleen mag worden gebruikt om de coronacrisis te bestrijden, en dat zowel de overheid als private bedrijven de app niet mogen verplichten.

De CoronaMelder wordt op dit moment getest in Drenthe en Overijssel en delen van Gelderland. De app is al te downloaden in de app-winkels van Google en Apple, maar wordt nog niet door alle GGD's ondersteund. Minister De Jonge zei eerder dat de app inmiddels meer dan een miljoen keer gedownload is, al zijn die cijfers niet openbaar in te zien.