Landelijke uitrol van CoronaMelder-app wordt uitgesteld tot na 1 september

De landelijke invoering van de Nederlandse CoronaMelder-app gaat op 1 september niet door. De datum wordt uitgesteld omdat de Tweede Kamer eerst wil stemmen op een tijdelijke wet die het gebruik van de app regelt.

De landelijke uitrol van de Nederlandse corona-app stond gepland voor dinsdag 1 september, maar die datum wordt niet gehaald. Het Ministerie van Volksgezondheid bevestigt dat het kabinet wil wachten op de Tweede Kamer. Die moet stemmen op een tijdelijk wetsvoorstel, de Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge stuurde daar vorige week vrijdag een voorstel van naar de Kamer. In de tijdelijke wet staat opgenomen welke waarborgen er zijn rondom de CoronaMelder-app. Zo staat erin dat de app alleen mag worden gebruikt om de coronacrisis te bestrijden, en dat zowel de overheid als private bedrijven de app niet mogen verplichten.

Het ministerie wil de corona-app pas landelijk invoeren nadat de wet definitief is gemaakt. De Tweede Kamer debatteert woensdag over de wet en kan daar dus pas op zijn vroegst dan over stemmen. Daarna moet de app ook nog langs de Eerste Kamer. Tot die tijd wordt de app niet ingevoerd, zegt het ministerie. De Kamer krijgt op maandag voorafgaand aan de stemming een technische briefing.

Technisch gezien hoeft de minister niet te wachten met de inzet van de app tot de wet er is. Het gebruik ervan is immers vrijwillig. Toch wil De Jonge tegemoet komen aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft nog geen groen licht gegeven voor de app. Een van de bezwaren van de privacywaakhond is dat er nog geen wet was die het gebruik van de app regelt. Door te wachten met de invoer moet die kritiek worden weggenomen.

Het ontbreken van de wet is niet het enige punt van kritiek van de AP. Die heeft ook bezwaren tegen het feit dat de app gebruik maakt van een api van Apple en Google waarover weinig bekend is. Ook ontbreekt een technische analyse van de infrastructuur van de app, die door KPN wordt geregeld. Het is niet duidelijk of De Jonge ook die twee kritiekpunten eerst wil oplossen vóór invoer.

De CoronaMelder wordt op dit moment getest in Drenthe en Overijssel. De app is al te downloaden in de app-winkels van Google en Apple, maar wordt nog niet door alle GGD's ondersteund. Minister De Jonge zei eerder dat de app inmiddels meer dan een miljoen keer gedownload is, al zijn die cijfers niet openbaar in te zien.