Chaos Computer Club kreeg via lek coronalijst Duitse restaurantbezoekers

Leden van de Duitse Chaos Computer Club wisten toegang te krijgen tot een onlinedienst die restaurants gebruikten om gegevens van bezoekers op te slaan, om contact op te kunnen nemen bij gevallen van een coronabesmetting.

In totaal kregen de Chaos Computer Club-leden toegang tot 87.313 coronacontacten van 180 restaurants die gebruikmaakten van het systeem. Dat systeem is van het bedrijf Gastronovi en restaurants kunnen hiermee ook reserveringen, bestellingen en kassatransacties bijhouden. Via de kwetsbaarheid konden de hackers ook 5,4 miljoen reserveringen inzien, waarmee 4,8 miljoen klantgegevens gemoeid waren. Het ging om data van de afgelopen tien jaar.

De onderzoekers claimen 'in een handomdraai' met volledige beheerdersrechten toegang tot alle in het cloudsysteem opgeslagen gegevens te hebben verkregen. Ze troffen ook andere fouten in de api aan, waarmee bijvoorbeeld restaurant A de coronagegevens van restaurant B kon inzien. Bovendien waren opgeslagen wachtwoorden voor een deel niet versleuteld.

Leden van het Chaos Emergency Response Team kregen bij een restaurantbezoek argwaan toen ze hun gegevens moesten opgeven voor de coronalijst, en hen verzekerd werd dat deze veilig bij een clouddienst opgeslagen zouden worden. Gastronovi heeft na de melding van de CCC bevestigd dat er een kwetsbaarheid was en deze gedicht.

De dienst verwijst naar restaurants om oude gegevens te verwijderen, maar die leken volgens de CCC ervan uit te gaan dat die verantwoordelijkheid bij Gastronovi lag. De club noemt het doel om restaurantbezoekers snel te kunnen informeren in geval van een coronabesmettingen legitiem en belangrijk, maar raadt daarbij het gebruik van clouddiensten af. "De gevoelige gegevens komen dan niet in het restaurant terecht, maar op een grote stapel ergens op het internet, waar ze de komende jaren op geïnteresseerde hackers zullen wachten", aldus een woordvoerder van de CCC. Restaurants zouden volgens de club op papieren lijsten moeten overstappen.