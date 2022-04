Pharaoh-citybuilder uit 1999 krijgt 4k-remake

De klassieke citybuilder Pharaoh uit 1999 krijgt een remake met een 4k-resolutie. De in retrogaming gespecialiseerde uitgever Dotemu zit achter de titel Pharaoh: A New Era, die ergens volgend jaar uit moet komen voor de pc.

Pharaoh: A New Era heeft al een Steam-pagina en wordt volgens uitgever Dotemu ontwikkeld met geheel nieuwe code, waar ook de kleine ontwikkelstudio Triskell Interactive zijn aandeel in heeft. Er was geen broncode van het origineel beschikbaar, dus alles wordt van de grond af aan opgebouwd, gebaseerd op de kennis over het originele Pharaoh. Het wordt dus geen remaster waarin, behalve een grafische opwaardering, niets is veranderd. Dotemu zegt dat in de remake geheel nieuwe 2d-graphics zitten, naast een vernieuwde gebruikersinterface en verbeterde mechanismen.

De in 2000 uitgebrachte uitbreiding voor het origineel, Cleopatra: Queen of the Nile, is onderdeel van Pharaoh: A New Era. De campagne bevat in totaal 53 missies en daarnaast is er ook Free Build-modus en een editor voor het maken van speelvelden en missies. De makers hebben ook een trailer uitgebracht, waar op het einde gedurende een paar seconden in-gamebeelden zijn te zien.

Triskell zal vermoedelijk ook de moeilijkheidsgraad terugschroeven. Het origineel kon nogal complex en lastig zijn. 'Sommige dingen die we deden in de late jaren '90 zijn vandaag de dag ondenkbaar en we werken zo hard mogelijk om de Pharaoh-ervaring in ere te houden, maar het zo te maken dat ook nieuwe spelers van het spel kunnen genieten', aldus de studio.

Het originele Pharaoh stamt uit 1999, werd uitgegeven door Sierra en gemaakt door Impressions Games, de studio die in die tijd ook soortgelijke games als Caeser 3 en Zeus maakte. In Pharaoh had je als onder onderdeel van een dynastie het beheer over een Egyptische stad met de complexe taak om het uitbouwen van de stad goed te plannen. Ook moest er rekening worden gehouden met rampen, de rol van de Nijl en de strijd op land en water. Het maken en beheren van allerlei grondstoffen en goederen en het opzetten van productieketens was een belangrijke taak.

Triskell Interactive vraagt geïnteresseerden om nog even geduld te hebben. Er wordt al een jaar aan de game gewerkt, maar volgens de studio is er nog veel werk te doen. De ontwikkelaar stelt dat de tools nu weliswaar geavanceerder zijn, maar dat er destijds meer dan veertig mensen aan het origineel werkten, tegenover een half dozijn dat nu aan Pharaoh: A New Era werkt.